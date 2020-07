Migranti uccisi a Tripoli: disagio per l'Italia che finanzia le guardie libiche (Di martedì 28 luglio 2020) Il nostro paese addestra i militari libici che pattugliano il Mediterraneo centrale. Orfini, Pd, parla di orrore di cui siamo responsabili, Leu chiede un cambio di linea Leggi su tg.la7

fladig : Purtroppo abbiamo appena saputo che uno dei migranti feriti è morto durante il trasporto in ospedale. Sono quindi 3… - MSF_ITALIA : Ieri sera 3 migranti sono stati uccisi e 2 feriti in un sito di sbarco a #Khoms dopo essere stati intercettati in m… - ItaliaViva : .@gennaromigliore : 'Quei migranti uccisi e il silenzio del Governo' - 9Roby11 : RT @ItaliaViva: .@gennaromigliore : 'Quei migranti uccisi e il silenzio del Governo' - ottovanz : RT @ItaliaViva: .@gennaromigliore : 'Quei migranti uccisi e il silenzio del Governo' -