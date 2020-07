Migranti trasferiti da Porto Empedocle dopo la fuga. Lamorgese: “Rischio sanitario, fermare flussi da Tunisia”. Ancora sbarchi nella notte (Di martedì 28 luglio 2020) È iniziato il trasferimento degli oltre 500 Migranti che fino a ieri erano ospitati nella tensostruttura della Protezione civile allestita a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Un edificio che in teoria poteva accoglierne al massimo 100 e da cui molti richiedenti asilo avevano tentato di scappare, per poi essere rintracciati dalle forze dell’ordine. I primi 320 sono già partiti nella notte alla volta di alcuni centri di accoglienza nel Lazio, mentre in mattinata partiranno i restanti 200 in direzione Piemonte. Lo prevede il piano varato dalla Prefettura di Agrigento dopo le polemiche esplose ieri, quando la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha annunciato l’arrivo dei militari in Sicilia per rafforzare le ... Leggi su ilfattoquotidiano

