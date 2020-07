Migranti: sindaco Lampedusa, ‘preoccupato per ordine pubblico, prima o poi succederà qualcosa’ (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) – “Sono preoccupato, anzi sono molto preoccupato per l’ordine pubblico a Lampedusa. prima o poi succederà qualcosa. Condivido pienamente le parole del Procuratore di Agrigento Patronaggio. Bisogna intervenire al più presto”. E’ l’allarme lanciato, attraverso l’Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. “Le preoccupazioni sono reali – dice riferendosi all’intervista rilasciata oggi all’Adnkronos dal capo della Procura agrigentina che parla di ‘flussi tunisini che possono creare seri problemi di ordine pubblico’ -oltretutto i magistrati hanno il termometro grazie alle informative che gli vengono fatte da Polizia e ... Leggi su calcioweb.eu

