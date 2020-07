Migranti si travestono da turisti: fotografata una donna con un barboncino al guinzaglio (Di martedì 28 luglio 2020) Undici Migranti di cui tre donne, si erano mescolati alla folla travestiti da turisti per passare inosservati ed entrare in Italia: bagagli, cappello di paglia, occhiali da sole, e un barboncino al guinzaglio. Una messa in scena per passare inosservati e sfuggire dalle condizioni disastrose dei loro Paesi. La Guardia costiera di Lampedusa, che agisce … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il governo ha annunciato l'invio di personale militare dell'operazione Strade sicure per presidiare i centri d'accoglienza dei migranti, dopo le fughe di massa avvenute nel Nisseno e nell'Agrigentino.

Migranti, fuga in massa dalla tensostruttura della Protezione Civile di Porto Empedocle: avviate le ricerche

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle (Agrigento) . Polizia e carabinieri hanno svolto le ricerche dei fuggitivi. Nella te ...

Il governo ha annunciato l'invio di personale militare dell'operazione Strade sicure per presidiare i centri d'accoglienza dei migranti, dopo le fughe di massa avvenute nel Nisseno e nell'Agrigentino.