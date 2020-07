Migranti: Sbarco a Lampedusa, Gdf e Guardia costiera arrestano cinque tunisini (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - Unità navali della Guardia di Finanza e della Guardia costiera hanno catturato un peschereccio tunisino che aveva sbarcato Migranti sull'isola di Lampione, arrestando i cinque membri dell'equipaggio. Dopo aver ricevuto una segnalazione da personale in servizio all'Area Marina Protetta Isole Pelagie, testimone di uno Sbarco sull'isola di Lampione, la Capitaneria di Porto di Lampedusa ha allertato il dispositivo di vigilanza marittima presente sull'isola, nel quale operano le unità navali della Guardia di Finanza, della Guardia costiera ed assetti aereonavali dell'Agenzia Europea Frontex. Una vedetta della Sezione Operativa Navale di Lampedusa ha intercettato ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : ?? Nuovo barcone con 55 tunisini (in fuga dalla famosa 'guerra di Tunisia') e salgono a 800 (ottocento!) gli sbarch… - Corriere : I migranti con il barboncino? L’idea era camuffarsi da turisti - fattoquotidiano : Lampedusa, Salvini mostra lo sbarco dei migranti in diretta: “Ecco altri che staranno a scrocco” - AnnaMonteforte : RT @francescatotolo: 14 gennaio 2020, #Lamorgese: 'Io vorrei chiarire che i porti non sono mai stati chiusi effettivamente perché, anche se… - Corvonero75 : RT @gr_grim: È ufficiale: ci stanno prendendo per il culo. -