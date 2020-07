Migranti, quei giovani influencer che invitano i nordafricani a emigrare: “L’Europa è ricca di opportunità” (Di martedì 28 luglio 2020) Migranti, i giovani influencer che invitano nordafricani a emigrare in Europa Dietro la crisi dei Migranti in Europa, con migliaia e migliaia di persone che tentano il viaggio della speranza lasciando l’Africa per cercare fortuna nel Vecchio continente, c’è anche una generazione di giovani influencer che, da tempo, sui social raccontano i loro viaggi illegali all’interno dell’Unione europea invitando i cittadini nordafricani a fare altrettanto. A raccontare il fenomeno è stato l’Economist: “I Migranti nordafricani – si legge sul settimanale inglese – condividono da tempo consigli su come entrare ... Leggi su tpi

La ministra Lamorgese parla di flussi incontrollati dalla Tunisia, Salvini replica scagliandosi contro il governo La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha descritto la delicata situazione che si ...

