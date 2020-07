Migranti, Ogongo (Cara Italia) scrive al ministro degli Interni: “La regolarizzazione così non va, cambiatela” (Di martedì 28 luglio 2020) Migranti regolarizzazione, Cara Italia, il movimento dei nuovi Italiani fondato da Stephen Ogongo, e un gruppo di avvocati immigrazionisti hanno inviato alla ministra degli Interni Lamorgese un rapporto di otto pagine che evidenzia le lacune all’articolo 103 del Decreto Rilancio. Riduzione costi per la regolarizzazione, ampliamento dei settori lavorativi, permesso di soggiorno, soglia di reddito dei datori di lavoro e condizione dei richiedenti di asilo sono i punti da rivedere. (segue dopo la foto) Domande entro il 15 agosto, ma il provvedimento è pieno di lacune Le domande di emersione di rapporti di lavoro previste dal Decreto Rilancio per braccianti, colf e badanti possono essere presentate entro il 15 agosto 2020. ... Leggi su urbanpost

