Migranti, Lamorgese: “Il governo invierà in Sicilia militari e navi per quarantena” (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione nei centri per Migranti è sempre più tesa e il governo è pronto a far intervenire l’esercito in Sicilia. “A breve verrà inviato il personale militare dell’operazione Strade sicure sull’isola”, ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il governatore le ha manifestato “tutte le sue preoccupazioni per la situazione in atto dovuta alla pressione migratoria che grava sull’isola”. Flussi incontrollati Come riconosce la stessa ministra Luciana Lamorgese “si tratta di flussi incontrollati che creano seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale che si riverberano ... Leggi su tpi

