Migranti, la guardia costiera libica spara sulle persone durante sbarco: 3 morti (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – Tre migranti sono morti nella notte durante una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, a est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. A quanto si apprende, la guardia costiera libica avrebbe fatto fuoco sui migranti dopo averli fatti sbarcare La notizia è stata diffusa dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che ha reso che “le autorità locali hanno iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti, scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga“. Leggi su dire

