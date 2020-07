Migranti: la Guardia costiera libica apre il fuoco. Uccisi tre sudanesi (Di martedì 28 luglio 2020) Tre Migranti sudanesi Uccisi a colpi d'arma da fuoco sparati dalla Guardia costiera libica, a Khums, a Est di Tripoli. La denuncia è dell'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, che ha chiesto "un'indagine urgente". Questo incidente "sottolinea chiaramente che la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco", secondo l'inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale, Vincent Cochetel. Un evento tragico che piomba su una giornata incandescente sui diversi versanti dell'immigrazione. Quello dei numeri innanzitutto: dall'inizio dell'anno a oggi sulle coste italiane sono sbarcati 12.533 Migranti, tre volte e mezzo in più rispetto ai 3.599 dello stesso periodo dell'anno scorso. Secondo il Viminale 2.622 del totale (il 20,9%) si sono concentrati ... Leggi su agi

lauraboldrini : La Guardia Costiera libica, per bloccare a terra i migranti intercettati in mare, gli spara. Ne uccide 3 e ne fer… - emergency_ong : Stanotte la #guardiacostieralibica ha sparato sui #migranti che aveva appena riportato in #Libia: due persone sono… - Internazionale : Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti? L'articolo di Annalisa Camilli. - claudelcam : RT @orfini: La guardia costiera libica ha ucciso due persone, dopo averle riportate a terra. Al netto di tutte le ipocrisie di circostanza,… - RacheleTamburi1 : RT @sruotolo1: #Libia sono tre i #migranti uccisi e 4 quelli feriti dalla guardia costiera libica che l’Italia ha, di recente, rifinanziato… -