Migranti | in Italia nonostante decreto espulsione | tre arresti

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Agrigento ha proceduto all'arresto di tre cittadini extracomunitari poiché nonostante fossero destinatari di decreto di espulsione, sono rientrati in Italia entro i previsti cinque anni dall'effettivo rimpatrio. I tre, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo sono stati sottoposti dagli uomini della locale Squadra Mobile agli arresti domiciliari presso il Centro accoglienza "Villa Sikania" di Siculiana (Agrigento).

“Dopo la fuga di un centinaio di migranti dall’hotspot di Pian del Lago a Caltanissetta, il sindaco Roberto Gambino del M5S, non puo’ liquidare la questione chiedendo al governo, anch’esso pentastella ...

Caos migranti, è guerra dei sindaci, Porto Empedocle non li vuole “La nave si metta a Lampedusa”

“No alla nave quarantena da 1.000 posti ancorata davanti a Porto Empedocle. Venga messa al largo di Lampedusa così si evita il trasbordo con i traghetti di linea che mette in pericolo i viaggiatori e ...

