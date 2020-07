Migranti in fuga anche a Porto Empedocle. Lamorgese: “Il Governo invierà i militari” (Di martedì 28 luglio 2020) Migranti in fuga dalla struttura di Porto Empedocle. Ricerche in corso da parte di polizia e carabinieri. Porto Empedocle – Migranti in fuga dalla struttura di Porto Empedocle. Nel pomeriggio di lunedì 27 luglio 2020 un centinaio di profughi hanno fatto perdere le proprie tracce dall’impianto della Protezione Civile per ospitare i rifugiati che negli ultimi giorni sono arrivati in Italia. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia che sono al lavoro per rintracciare i fuggitivi per riportarli nella struttura che ha una capienza massima di 100 persone, ma ne ospitava 520. Il numero dei Migranti scappati non è stato comunicato anche se ... Leggi su newsmondo

. Ricerche in corso da parte di polizia e carabinieri. PORTO EMPEDOCLE – Migranti in fuga dalla struttura di Porto Empedocle. Nel pomeriggio di lunedì 27 luglio 2020 un centinaio di profughi hanno fat ...

"Entro pochi giorni sarà garantito l'invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti e il ricorso a contingenti delle forze armate, da destinare alle aree più ...

