Migranti, Finanza e guardacoste fermano presunta nave madre che trasportava tunisini: fermati 23 pescatori (Di martedì 28 luglio 2020) Potrebbe essere il motopesca tunisino ‘Hadj Mhamed’ una delle navi madre che nei giorni scorsi hanno trasportato i Migranti dalle coste tunisine fino in Italia, facendo loro percorrere l’ultimo tratto di mare a bordo dei barchini con i quali arrivano sulle coste siciliane. La Guardia di Finanza e la Guardia Costiera hanno fermato 23 pescatori tunisini, tra cui due minori, che, secondo le autorità, compongono l’equipaggio della nave di 27 metri. La presunta nave madre, nata per la pesca con le reti per la quale utilizza anche i barchini, è stata intercettata in acque italiane intorno alle 19.30 e scortata fino a Lampedusa. Quando le autorità italiane si sono avvicinate, due membri ... Leggi su ilfattoquotidiano

