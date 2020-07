Migranti, denuncia dell’Oim: “Guarda costiera libica ha sparato durante un rimpatrio: 3 morti e 4 feriti”. Unhcr: “Serve indagine urgente” (Di martedì 28 luglio 2020) Hanno cercato di lasciare l’Africa per arrivare in Europa, sono stati intercettati in mare e riportati in Libia. Poi, una volta sbarcati, hanno tentato di fuggire. La guardia costiera ha sparato: tre morti e quattro feriti. È la ricostruzione fornita dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) di quanto accaduto la scorsa notte a Khums, est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. A sentire l’Oim a perdere la vita sono stati due Migranti sudanesi. I cinque feriti, invece, sono stati portati in ospedali della zona, mentre la maggior parte dei sopravvissuti all’incidente è stata trasferita in centri di detenzione. “Le sofferenze patite dai Migranti in Libia sono intollerabili”, ha affermato Federico Soda, capo missione ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Migranti, la denuncia dell’Oim: “Guarda costiera libica ha sparato durante sbarco di rimpatrio: 2 morti e 5 feriti” - ladyonorato : Notizie come questa danno la misura della vergognosa #omertà che vige in Italia sui crimini, anche violenti, commes… - Linkiesta : La denuncia dell’@OIMItalia ++ La guardia costiera libica apre il fuoco sui migranti riportati a terra: due morti… - 73696E : RT @Avvenire_Nei: La denuncia dell'Oim. «La Guardia costiera libica spara sui migranti, due morti» - stefano_bises : RT @Avvenire_Nei: La denuncia dell'Oim. «La Guardia costiera libica spara sui migranti, due morti» -