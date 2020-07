Migranti a Lampedusa con barboncini e bei vestiti: come è possibile? (Di martedì 28 luglio 2020) Ondata di polemiche sugli ultimi Migranti sbarcati a Lampedusa. Bagagli, abiti importanti e cani di razza a bordo del gommone intercettato dalla Guardia Costiera Fonte Instagram – @elenadonazzanContinuano ad essere numerosi gli sbarchi di Migranti sull’isola di Lampedusa. Una situazione diventata quasi insostenibile, soprattutto per quanto concerne la gestione. A far scalpore però è stato l’attracco di un con a bordo 11 persone in condizioni non propriamente disagiate. Anzi al contrario, sono sembrate piuttosto agiate, tanto da sembrare dei vacanzieri. Altri 7 sono stati rintracciati in una zona piuttosto turistica dell’isola siciliana mentre stavano abbandonando la barca sulla quale avevano viaggiato. Dunque un quadro non proprio drammatico così ... Leggi su chenews

