Michelle Hunziker, il messaggio che fa riflettere: “Insieme per sempre” (Di martedì 28 luglio 2020) Michelle Hunziker torna in grande stile con il suo ultimo post social che lancia un messaggio importante che fa riflettere davvero tutti. Ecco di cosa si tratta. Fonte foto: Getty ImagesLa conduttrice svizzera da sempre in favore e in difese delle donne torna sui social e questa volta lo fa con messaggio ben preciso che fa davvero riflettere tutti. Lei che da sempre combatte per la violenza contro le donne e che ha fondato anche una importante associazione apposita non si lascia sfuggire l’occasione di diffondere il suo messaggio anche su instagram. Michelle Hunziker, il suo messaggio social fa riflettere: “Insieme per sempre” Michelle ... Leggi su chenews

