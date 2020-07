Michele Morrone, da 365 Giorni su Netflix a Dark Room: l’album di esordio (Di martedì 28 luglio 2020) Michele Morrone è tra gli uomini più desiderati del momento. Dopo aver fatto perdere la testa di molte spettatrici con il film di Netflix, 365 Giorni, adesso si prepara a conquistare tutti anche con la sua voce in vista dell’uscita del suo album di esordio dal titolo Dark Room atteso per il prossimo 31 luglio.... L'articolo Michele Morrone, da 365 Giorni su Netflix a Dark Room: l’album di esordio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

