Michael Jackson, Alessandra Mussolini e le pizze fritte: la foto su Instagram conquista i fan (Di martedì 28 luglio 2020) Michael Jackson, ospite della famiglia di Alessandra Mussolini, non riuscì a resistere al richiamo delle pizze fritte: la foto su Instagram con zia Sophia Loren è diventato subito virale. Michael Jackson fece una scorpacciata di pizze fritte a casa di Alessandra Mussolini alla vigila del tour BAD. La foto pubblicata su Instagram ha sorpreso i fan della pop star che hanno letto divertiti la cronaca della serata, scritta dall'ex deputata sul social network. Non è da tutti potersi vantare di aver avuto a cena Michael Jackson, Alessandra ... Leggi su movieplayer

Juniper0San : @saraepunto @Iusername70 Dai che almeno era Michael Jackson. Pensa se avessi usato la risata di Zio Tibia - ItaBoyIV : @mu_antonella @diceNiNi Quelli di cui parli sono cantanti pop che rientrano nel registro tenorile e che hanno una b… - giovanni_bread : @amaricord @__Fabiana___ Manco avessimo criticato Michael Jackson, io bohm - d3ploysz : Michael Jackson branco me atormenta - zazoomblog : Alessandra Mussolini e la foto con Michael Jackson: “Venne a casa mia e fece una scorpacciata di pizza fritta. Il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jackson

I titoli e la trama dei film da poter vedere durante la serata di mercoledì 29 luglio 2020 in televisione. Il 29 luglio 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi se ...Non è da tutti potersi vantare di aver avuto a cena Michael Jackson, Alessandra Mussolini lo può fare, grazie anche alla presenza della zia, la grande Sophia Loren. La Mussolini ha pubblicato su Insta ...