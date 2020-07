Meteorologia spaziale, INGV: online il nuovo portale per il monitoraggio della ionosfera (Di martedì 28 luglio 2020) È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La nuova piattaforma eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) mira ad essere un punto di riferimento in ambito nazionale e internazionale per la distribuzione di dati e prodotti scientifici per lo studio dei fenomeni fisici che avvengono nell’alta atmosfera. Il monitoraggio della ionosfera è una parte essenziale della Meteorologia spaziale (o Space Weather), un campo di ricerca che si occupa dello studio dei fenomeni che coinvolgono il Sole, il vento solare, la magnetosfera, la ionosfera e la termosfera, oggetto di crescenti ... Leggi su meteoweb.eu

Ossmeteobargone : RT @Radio3scienza: L'astrofisico @MauroMesserotti (@mediainaf): la meteorologia spaziale ci permetterà di effettuare previsioni sull'ambien… - Ossmeteobargone : RT @Radio3scienza: Domani, alle 11.30, splenderà il sole a @Radio3tweet. Marco Romoli (@UNI_FIRENZE), responsabile di @MetisSolar, e @MMess… - TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: L'astrofisico @MauroMesserotti (@mediainaf): la meteorologia spaziale ci permetterà di effettuare previsioni sull'ambien… - Radio3scienza : L'astrofisico @MauroMesserotti (@mediainaf): la meteorologia spaziale ci permetterà di effettuare previsioni sull'a… - IdaFava : RT @Radio3scienza: Domani, alle 11.30, splenderà il sole a @Radio3tweet. Marco Romoli (@UNI_FIRENZE), responsabile di @MetisSolar, e @MMess… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteorologia spaziale Meteorologia spaziale, INGV: online il nuovo portale per il monitoraggio della ionosfera Meteo Web