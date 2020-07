Meteo Italia sino all’8 Agosto, ALT: NOVITA’ clamorose (Di martedì 28 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO ALL’8 Agosto La mutevolezza delle condizioni Meteo è cosa nota a tutti ed anche d’Estate, quando pare che tutto possa andare liscio, possono subentrare crisi di un certo tipo. Premessa che ci serve a introdurre alcune, clamorose novità rispetto alle ultime 24 ore. I modelli matematici di previsione hanno sì confermato il gran caldo, anzi la vera e propria canicola, ma per la prima settimana di Agosto hanno introdotto delle novità che qualora dovessero realizzarsi sarebbero clamorose. Novità che trarrebbero spunto da un Oceano Atlantico non ancora domo e in grado di spingersi verso sud. Sì, avete capito bene, potrebbe verificarsi un’altra crisi temporalesca e visto il caldo pregresso ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Probabile rottura anticiclonica dal primo di #AGOSTO, nel frattempo pericolo #ONDATA #DI #CALORE i… - quotidianodirg : Meteo, allerta caldo nei prossimi giorni: ecco dove - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 29/07/2020, diramato dal @DPCgov il 28/07/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 28/07/2020, diramato dal @DPCgov il 28/07/2020 Ricevi… - CuddyEsmeralda : NEOWISE: la COMETA che INCANTA l'Italia sta per Salutarci, sparirà per quasi 7000 anni! Ecco DOVE cercarla, VIDEO… -