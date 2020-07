Meteo, in arrivo FORTI TEMPORALI su parte del Nord. Vediamo i dettagli (Di martedì 28 luglio 2020) Nonostante la super canicola in progressiva accentuazione, il Meteo tenderà a divenire temporaneamente più instabile sulle regioni settentrionali. L’anticiclone africano, che si è appena insediato, subirà l’azione di disturbo di flussi oceanici lungo il suo bordo più settentrionale. La coda di un fronte si approssimerà all’Arco Alpino, stimolando la formazione di TEMPORALI, che esploderanno sulle Alpi, ma che potranno sbordare anche sulle alte pianure. Tale perturbazione sarà legata ad un minimo depressionario posizionato sul Regno Unito. Spifferi d’aria più fresca, legati al flusso atlantico in scorrimento sul Centro Europa, tenderanno a scontrarsi con l’aria molto calda presente nei bassi strati, legata all’anticiclone. L’instabilità ... Leggi su meteogiornale

