Meteo e clima: i Saildrone concludono nel Golfo di Trieste la missione internazionale Atl2Med [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Due Saildrone, piccole imbarcazioni lunghe 7 metri e alte 5, a propulsione eolica, in grado di navigare in maniera autonoma tra punti prestabiliti all’interno di un corridoio sotto la supervisione di un “pilota” umano collegato via satellite e di raccogliere, tramite sensori Meteorologici e oceanografici a energia solare, informazioni sulle acque marine – quali la salinità, la temperatura delle acque, la capacità dei mari di assorbire la CO2 – nell’ambito di campagne a lungo raggio anche in ambienti oceanici difficili, sono arrivati a Trieste il 17 luglio dopo 274 giorni di navigazione. La missione – I Saildrone hanno viaggiato dalle Canarie a Trieste con un percorso complessivo di più di 15000 miglia nautiche (circa ... Leggi su meteoweb.eu

AsjamenoCO2 : #PoloNord, mai vista fusione dei ghiacci così rapida: scienziati in allarme per temperature di 15/20°C al di sopra… - iconanews : Meteo, l'ondata di caldo entra nel vivo: temperature fino a 40 gradi - quartomiglio : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata.Temperature attese: 24°/35°C. Ecco le previsioni #meteo per domani: - Roma : Cielo sereno per l'intera giornata.Temperature attese: 24°/35°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… - ilmeteoit : #Meteo: #CLIMA, #GHIACCIAI #ARTICI in #Rapida #FUSIONE, #ALLARME tra gli #Scienziati. Ecco i #RISCHI per l'ITALIA -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo clima Meteo: CLIMA, GHIACCIAI ARTICI in Rapida FUSIONE, ALLARME tra gli Scienziati. Ecco i RISCHI per l'ITALIA iL Meteo Previsioni meteo dal 28 al 31 luglio, un sole gigante su tutta l’Italia

Al nord oggi giornata soleggiata, qualche piovasco sulle zone alpine nelle ore pomeridiane e in serata. Al centro bel tempo su tutte le regioni, le temperature raggiungeranno addirittura i 37 gradi. S ...

Meteo 28-31 luglio: gran caldo e temporali, le previsioni

Come avevamo già annunciato, è in arrivo il gran caldo sull’Italia, con punte fino ai 40 gradi di temperatura, in una estate in cui finora ci sono state risparmiate le grandi ondate di caldo torrido a ...

