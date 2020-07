Meteo, è arrivato il periodo più caldo dell’anno: picchi fino a 40° (Di martedì 28 luglio 2020) Le previsioni Meteo parlano del periodo più caldo dell’anno con picchi fino a 40 gradi in diverse regioni della penisola: fenomeno temporaleschi al Nord Entrati appieno nel solleone, il quale va da metà luglio a metà agosto, che si conferma il periodo più caldo dell’anno. E’ in arrivo infatti l’anticiclone africano pronto a creare una … L'articolo Meteo, è arrivato il periodo più caldo dell’anno: picchi fino a 40° proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GiusAmbr : @LaZebraAPuah A me è capitato in montagna mentre facevo una ascensione. Circa 15 metri, ha fatto saltare una decina… - Paoblog : Foruna che quando il Seveso è uscito ero già arrivato in azienda ... - MarieFr12579649 : RT @Viridea: Oggi #24luglio il #meteo ci dice che a #Milano il #nubifragio è alle porte. E una volta #arrivato si è fatto sentire. Eccome!… - Viridea : Oggi #24luglio il #meteo ci dice che a #Milano il #nubifragio è alle porte. E una volta #arrivato si è fatto sentir… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo arrivato Meteo, è arrivato il periodo più caldo dell’anno: picchi fino a 40° Inews24 Lo strano mercato di Serie C “bloccato” fino a settembre e nel frattempo arriva la prima rinuncia al campionato

Grosseto – È un estate completamente diversa dalle stagioni calcistiche precedenti con un calciomercato che non decolla nel mondo dei professionisti per ovvi motivi. Con la Serie A che ancora deve ter ...

P. Rungi: Maria Goretti è una santa per i nostri tempi

E’ un anno speciale per le celebrazioni in memoria di santa Maria Goretti, proclamata santa da papa Pio XII 70 anni fa, il 24 giugno 1950; ed anche il 130° della nascita, avvenuta a Corinaldo (Ancona) ...

Grosseto – È un estate completamente diversa dalle stagioni calcistiche precedenti con un calciomercato che non decolla nel mondo dei professionisti per ovvi motivi. Con la Serie A che ancora deve ter ...E’ un anno speciale per le celebrazioni in memoria di santa Maria Goretti, proclamata santa da papa Pio XII 70 anni fa, il 24 giugno 1950; ed anche il 130° della nascita, avvenuta a Corinaldo (Ancona) ...