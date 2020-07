Meteo BOLOGNA: CALDO atroce, picco atteso verso il weekend (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Meteo su BOLOGNA mostrerà temperature molto elevate a metà settimana, ma l'apice della calura si avrà tra venerdì e sabato quando la colonnina di mercurio potrebbe persino sfiorare i 40 gradi. Mercoledì 29: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 7 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Giovedì 30: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 5 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Venerdì 31: quasi sereno. Temperatura da 24°C a 36°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 5 Km/h, raffiche 22 Km/h. ... Leggi su meteogiornale

