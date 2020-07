Meloni «scioccata» definisce la proroga dello stato di emergenza «grossolana menzogna e pericolosissima deriva liberticida» (Di martedì 28 luglio 2020) La proproga dello stato di emergenza è inevitabile e fondata su indicazioni tecniche. Questo è quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato durante il suo intervento, interrotto più volte dalle proteste provenienti dai banchi di centrodestra. La prima a protestare via social a pochissimi minuti dalla fine dell’intervento è Giorgia Meloni, che accusa il governo di puntare a un qualche obiettivo nascosto continuando a limitare la libertà degli italiani senza una reale necessità. LEGGI ANCHE >>> Giuseppe Conte in Senato proroga lo stato d’emergenza: «Dal 2014 è successo 84 volte su 154» Meloni accusa il governo di deriva ... Leggi su giornalettismo

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa ...

