Meloni: «Il voltafaccia dei grillini sugli immigrati è inaccettabile, sono solo degli ipocriti» (Di martedì 28 luglio 2020) Viene da ridere se la situazione non fosse tragica. A rovistare tra le solenne promesse fatte agli italiani dai 5Stelle in campagna elettorale è Giorgia Meloni. In pole position tra le mission del movimento anticasta, che avrebbe dovuto aprire il Parlamento come una scatola di tonno, c’era l’impegno a liberare l’Italia dall’invasione dell’immigrazione incontrollata. Proprio così. “Avevano promesso di fermare gli sbarchi degli immigrati clandestini. Ma da quando sono al governo stanno trasformando l’Italia nel campo profughi d’Europa. L’ennesima promessa tradita dei grillini”. Così la leader di Fratelli d’Italia su Facebook dove posta una grafica con l’immagine del programma elettorale del M5S. E il ... Leggi su secoloditalia

Giorgia Meloni toglie la maschera a Giuseppe Conte e lo ridicolizza. Perché le cose dette in Parlamento non si cancellano. Esistono i resoconti ed esistono i video. Ambedue fanno emergere quanto il pr ...

