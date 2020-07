Meghan Markle, gelosia a corte: nuove tegole per la Famiglia Reale (Di martedì 28 luglio 2020) La biografia non autorizzata dei duchi di Sussex sta svelando scomode verità che mettono in imbarazzo i reali. Meghan Markle avrebbe rinunciato a tutto per la Famiglia Fonte foto: Getty ImagesFinding freedom (in italiano, “Cercando la libertà”) è la biografia non autorizzata dei duchi di Sussex. I giornalisti vicino a Harry e Meghan continuano a far emergere retroscena inaspettati che riguardano i rapporti tra la coppia e i parenti reali. Nonostante i Sussex abbiano preso distanza da questo libro, dichiarando di non aver mai rilasciato interviste, la biografia fa discutere per i suoi contenuti incredibili, che svelano molto dei rapporti tesi tra i Famigliari reali. “Per questa Famiglia ho rinunciato alla mia ... Leggi su chenews

