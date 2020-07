Maxi assembramento senza mascherine nella discoteca di Jesolo. Il prefetto: “Scene raccapriccianti” (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, in centinaia senza mascherina nella discoteca di Jesolo In centinaia senza mascherina, ammassati l’uno sull’altro a ballare fino al mattino. È la scena che si è verificata nella notte di sabato 25 luglio a Jesolo nella discoteca il Muretto, la più famosa del litorale veneto, alla presenza del celebre dj Marco Carola. Foto e video che hanno creato forti polemiche per le violazioni di limiti e prescrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus. “Abbiamo fatto controlli rigorosi – si difende il titolare del locale Tito Pinton – come tutti gli organi preposti ci hanno riconosciuto. Forse verso mattina, qualcuno si è fatto prendere dall’euforia ... Leggi su tpi

CastelbuonoLIV1 : Maxi assembramento in piazza Castello durante la benedizione di Sant’Anna, scoppia la… - magicaGrmente22 : Festa con maxi assembramento al Parco Piazza d'Armi: 'Ma qui nessuno fa niente' - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @PAOLO21071966: @51inif @Ketty57664851 @MTestuggini @SalvatoreTrim13 @GiuseppeConteIT @AnsaSicilia @AdryWebber @Angie95485992 @anna29723… - 51inif : RT @PAOLO21071966: @51inif @Ketty57664851 @MTestuggini @SalvatoreTrim13 @GiuseppeConteIT @AnsaSicilia @AdryWebber @Angie95485992 @anna29723… - PAOLO21071966 : @51inif @Ketty57664851 @MTestuggini @SalvatoreTrim13 @GiuseppeConteIT @AnsaSicilia @AdryWebber @Angie95485992… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi assembramento Maxi assembramento al Muretto di Jesolo, Zaia: «Non c'è giustificazione» triestecafe.it Maxi assembramento senza mascherine nella discoteca di Jesolo. Il prefetto: “Scene raccapriccianti”

In centinaia senza mascherina, ammassati l’uno sull’altro a ballare fino al mattino. È la scena che si è verificata nella notte di sabato 25 luglio a Jesolo nella discoteca il Muretto, la più famosa d ...

Notte della Taranta 2020: annullate tappe itineranti, Concertone a porte chiuse

MELPIGNANO – A un mese esatto dall’evento più "internazionale" e atteso del Salento, la pessima notizia per i cultori della musica popolare: annullato il festival itinerante della Notte della Taranta.

In centinaia senza mascherina, ammassati l’uno sull’altro a ballare fino al mattino. È la scena che si è verificata nella notte di sabato 25 luglio a Jesolo nella discoteca il Muretto, la più famosa d ...MELPIGNANO – A un mese esatto dall’evento più "internazionale" e atteso del Salento, la pessima notizia per i cultori della musica popolare: annullato il festival itinerante della Notte della Taranta.