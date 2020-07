Matrimonio multietnico, a San Lorenzello Ebrima e Agnieszka hanno detto “si” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Lorenzello (Bn) – Grazie allo Sportello “D.I.T. – Do It Together”, finanziato dalla Caritas Italiana, la cooperativa sociale di comunità iCare ha attivato una rete di solidarietà per il Matrimonio multitetnico tra Ebrima, gambiano, e Agnieszka, polacca, sposati sul comune di San Lorenzello e fidanzati da 5 anni. Nozze solidali che hanno visto l’adesione di diversi esercenti della Valle Telesina che, spinti hanno deciso di dare una mano, gratuitamente, affinchè la cerimonia potesse avere luogo. “Il Panificio Cassella” di Cusano Mutri per panini e rustici, “Iaquilat” di San Salvatore Telesino per i prodotti caseari, l’ “Azienda Agricola Fappiano” per ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Sportello D.I.T. Caritas-iCare, attivata rete di solidarietà per matrimonio multietnico -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio multietnico Matrimonio multietnico, a San Lorenzello Ebrima e Agnieszka hanno detto "si" anteprima24.it Sportello D.I.T. Caritas-iCare, attivata rete di solidarietà per matrimonio multietnico

Grazie allo Sportello “D.I.T. – Do It Together”, finanziato dalla Caritas Italiana, la cooperativa sociale di comunità iCare ha attivato una rete di solidarietà per il matrimonio multietnico tra Ebrim ...

Grazie allo Sportello “D.I.T. – Do It Together”, finanziato dalla Caritas Italiana, la cooperativa sociale di comunità iCare ha attivato una rete di solidarietà per il matrimonio multietnico tra Ebrim ...