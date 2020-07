Mastella replica a Martusciello: “Un invasore ossessionato dalla mia persona” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il botta e risposta tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’europarlamentare Fulvio Martusciello. A replicare, questa volta, è l’inquilino di palazzo Mosti: “Martusciello è ossessionato dalla mia persona” – l’incipit della sua nota. “Avesse sei nipotini come me, – prosegue Mastella – vivrebbe sicuramente con maggiore serenità la vita e le vicende politiche. Se avessi i giorni contati dedicherei più tempo a loro e ne sarei felice. Meno male però che non decide certo Martusciello i giorni che mi restano da vivere. Un solo consiglio: dica a Berlusconi le malefatte che quotidianamente fa contro di me perché ... Leggi su anteprima24

