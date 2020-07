Mascherato da Uomo Ragno rapina una gelateria di Roma: ferisce il titolare, ma lui lo insegue e lo fa arrestare dalla polizia (Di martedì 28 luglio 2020) Per rapinare una gelateria, in pieno giorno, alla Garbatella a Roma, ha scelto di mascherarsi da Uomo Ragno. Ma è andata male a un ragazzo di 26 anni che, dopo aver ferito il titolare del negozio, è stato inseguito dal commerciante e poi bloccato dalla polizia. L’episodio è avvenuto intorno alle due del pomeriggio di ieri in piazza Biffi. Il rapinatore, armato di coltello, ha minacciato il gelataio ma non si aspettava la reazione del commerciante che ha reagito e ha tentato di bloccarlo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per divincolarsi il giovane ha ferito a un braccio il commerciante con due coltellate per poi darsi la fuga. Il gelataio non si è perso d’animo e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

Con la maschera di Spider Man sul volto ed un coltello in mano ha provato a rapinare una gelateria alla Garbatella per poi ferire il gelataio al braccio con due coltellate. Rincorso dal commerciante è ...

