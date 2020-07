Marotta: “Messi? E’ un’icona. Oggi nessuna squadra italiana può permetterselo” (Di martedì 28 luglio 2020) Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Inter-Napoli, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. “Certamente non è stata una mia idea quella di proiettare Messi sul Duomo di Milano. Mi ricorda un calcio del passato in cui sono accadute cose del genere, fuori onda vi dirò”. Su Messi: “Messi è un’icona, un giocatore che tutti desiderano. Ma resta un gioco, certamente. Conte ha svolto un ottimo lavoro, così come la società e i calciatori. Tutti abbiamo alzato il livello della squadra e questo dà grande soddisfazione. Poi il rammarico rimane, ma valutiamo il lavoro per intero, sapendo che bisogna alzare l’asticella”. Su Sanchez: “Non è facile, guadagna tanto, ha un ingaggio pesante e per questo stiamo valutando. È un bravo ragazzo e lo ... Leggi su ilnapolista

