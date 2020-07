Mariano Diaz del Real Madrid positivo al coronavirus, niente Champions (Di martedì 28 luglio 2020) C’è un calciatore positivo al covid nel Real Madrid. Mariano Díaz, attualmente in isolamento, dovrà restare in quarantena: l’attaccante dominicano non si è allenato e dovrà saltare la sfida di Champions con il Manchester City.Il giocatore classe ’93 come il resto della squadra ha avuto alcuni giorni liberi dopo la conquista del titolo: al ritorno dalla breve vacanza il club ha effettuato i test di controllo sui suoi giocatori e Mariano Diaz è risultato positivo. Leggi su huffingtonpost

