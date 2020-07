Maria De Filippi sorprende, confessione inedita sul figlio Gabriele: Un giorno mi ha chiesto…” (Di martedì 28 luglio 2020) Maria una vera professionista e una donna dal cuore grande Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite in televisione. Come già anticipato da diversi blog ad Ottobre si trasferirà in casa Rai per condurre una serata in occasione della Giornata Contro la Violenza Sulle Donne. Maria è una persona molto professionale e dedita al lavoro, ma nello stesso tempo è anche dotata di un cuore grande. Per quanto riguarda la sua vita privata, la De Filippi non ama molto parlare di se e della sua famiglia. Di recente, però, ha stupito tutti, dedicando un lungo messaggio al figlio adottivo Gabriele. Il messaggio di Maria De Filippi a Gabriele Un ... Leggi su kontrokultura

DracarysVibes : uno dei miei desideri è dare un abbraccio a maria de filippi, è una patatona?????????????? #tiziaparty - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: SCUSATE NON HO CAPITO GERRY INTERROMPI IL GIOCO - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Can che organizza le esterne e Maria De Filippi mutissima #daydreamer - lamartinuz : Sono la Maria De Filippi della situazione confermate? @unapersonaacas @Gxxnnq @miriambrown211 @sonostancaciao #tiziaparty - alessiarugge_96 : RT @Manuel_Real_Off: Can che organizza le esterne e Maria De Filippi mutissima #daydreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Maria De Filippi, l'indiscrezione sul figlio Gabriele: "Ogni giorno...", ciò che non sapete LiberoQuotidiano.it Angela di U&D contro Queen Mary: lo sfogo

A 71 anni sogno di poter tirare un sospiro di sollievo”. L’ex dama ha infine puntato il dito contro la stessa padrona di casa: “Ho amato Maria De Filippi e nonostante la mia sofferenza a Uomini e ...

Maria De Filippi, l’inaspettata rivelazione sul figlio Gabriele: inedito aneddoto

Maria de Filippi parla del figlio Gabriele in un’intervista al settimanale Oggi: ecco la confessione inaspettata della conduttrice. Maria de Filippi rivela un inedito aneddoto sul rapporto con il figl ...

A 71 anni sogno di poter tirare un sospiro di sollievo”. L’ex dama ha infine puntato il dito contro la stessa padrona di casa: “Ho amato Maria De Filippi e nonostante la mia sofferenza a Uomini e ...Maria de Filippi parla del figlio Gabriele in un’intervista al settimanale Oggi: ecco la confessione inaspettata della conduttrice. Maria de Filippi rivela un inedito aneddoto sul rapporto con il figl ...