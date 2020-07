Margherita Vicario e Izi: fuori il video di Piña Colada (Di martedì 28 luglio 2020) Margherita Vicario e Izi a Ostia per il videoclip di “Piña Colada”: i due insieme a una famiglia del luogo per un esperimento neorealista A pochi giorni di distanza dall’uscita del singolo sulle piattaforme digitali, è oggi online il video di “Piña Colada”, il nuovo brano di Margherita Vicario feat. Izi. Nello scenario dell’Idroscalo di Ostia, il videoclip… L'articolo Margherita Vicario e Izi: fuori il video di Piña Colada Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

serena__42 : @TheLukeDimples @lavitaafaschifo Raga, Joan Thiele e Margherita Vicario - minchiasabbri : RT @viaggioperlibri: @lavitaafaschifo dai io sono fiduciosa e continuo a sperare in Calcutta, Fulminacci, Margherita Vicario, Rovere, Eugen… - notan_applepie : RT @AUTECATURE: ma in tutto ciò margherita vicario ha iniziato la sua ascesa ?? - RitzGiorgia : RT @contechristino: Tweet impopolare ma in quest'estate affollata (e a scapito delle hit preannunciate che vogliono propinarci) le mie fiss… - sisterable : Dove bisogna firmare per far salire sul palco Margherita Vicario #BattitiLive2020 -