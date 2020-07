Marco Carta bacia fidanzato Sirio, foto e dichiarazione: cantante felice (Di martedì 28 luglio 2020) Marco Carta ha voluto condividere un momento di gioia con i suoi follower postando due foto davvero carine di lui assieme al fidanzato Sirio. Come ben sapete e come senz’altro avrete notato casomai non lo sapeste, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi non ama condividere molti dettagli sulla sua vita privata, a … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GualtieroSanta1 : RT @gayit: Marco Carta, bacio social al fidanzato Sirio e rumor: unione civile nell'estate del 2021? - vivere_sardegna : Marco Carta e il fidanzato Sirio, foto romantica in Sardegna: “Comincia la nostra estate” - UnioneSarda : #Sardegna - Marco Carta e il fidanzato Sirio nell'Isola: 'Comincia la nostra estate' - AnnaMCristofore : RT @Lindali98: #NowPlaying Marco Carta - Resto dell'idea on #FastCast4u.com - AnnaMCristofore : RT @RADIOEFFEITALIA: Marco Carta - Scelgo Me -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Marco Carta annuncia l'uscita di un nuovo singolo Sardegna Live Marco Carta e il fidanzato Sirio, foto romantica in Sardegna: “Comincia la nostra estate”

Il cantante pirrese in relax, nell’Isola, col suo fidanzato Sirio Campedelli: “La nostra estate che comincia, sarà bellissima” ...

Marco Carta bacia fidanzato Sirio, foto e dichiarazione: cantante felice

Marco Carta ha voluto condividere un momento di gioia con i suoi follower postando due foto davvero carine di lui assieme al fidanzato Sirio. Come ben sapete e come senz’altro avrete notato casomai no ...

Il cantante pirrese in relax, nell’Isola, col suo fidanzato Sirio Campedelli: “La nostra estate che comincia, sarà bellissima” ...Marco Carta ha voluto condividere un momento di gioia con i suoi follower postando due foto davvero carine di lui assieme al fidanzato Sirio. Come ben sapete e come senz’altro avrete notato casomai no ...