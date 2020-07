Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti per aver facilitato un suicidio assistito (Di martedì 28 luglio 2020) (Foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images)La Corte di Assise di Massa ha assolto Marco Cappato e Mina Welby, rispettivamente tesoriere e co-presidente dell’associazione Luca Coscioni, dall’accusa di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla che nel 2017 aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito a Basilea, in Svizzera. Le motivazioni devono ancora essere depositate e saranno consultabili solo nei prossimi mesi, ma la corte ha spiegato che “il fatto non costituisce reato” perché non sussiste il reato di istigazione al suicidio. Cappato ha commentato la sentenza dicendo che “rende giustizia alla mamma di Davide” e che, dopo questa ... Leggi su wired

