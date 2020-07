Marcello Cirillo risponde furioso a Magalli: “Usare tua madre contro di me è la cosa più triste che potessi fare” (Di martedì 28 luglio 2020) “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, con queste parole Giancarlo Magalli nei giorni scorsi aveva annunciato su Facebook di aver querelato Marcello Cirillo per averlo definito in un’intervista a Nuovo “cattivo” e responsabile della sua esclusione e di quella di Adriana Volpe da I Fatti Vostri. “Era impossibile non notare come le tremassero le mani e lui senza farsi alcun problema le ha detto in diretta che poteva suonare le maracas”, aveva aggiunto Cirillo parlando dell’ospitata della madre del presentatore nel programma di Rai2. Proprio questa frase aveva suscitato la furia di Magalli: “E in più si ... Leggi su ilfattoquotidiano

