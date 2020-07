Marcello Cirillo risponde a Magalli: “querela anche Guardì”, interviene Adriana Volpe “Che pessima figura!” (Di martedì 28 luglio 2020) Marcello Cirillo replica a Giancarlo Magalli che ha deciso di querelarlo. Dopo il botta e risposta social, il conduttore de I Fatti Vostri ha precisato il suo punto di vista raggiunto da Blogo, affermando di voler procedere per le vie legali. Marcello Cirillo risponde a Magalli, interviene anche Adriana Volpe Ha scritto che ho cacciato... L'articolo Marcello Cirillo risponde a Magalli: “querela anche Guardì”, interviene Adriana Volpe “Che pessima figura!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo […] Se potessi cacciare chiunque ...I due ex colleghi de I Fatti Vostri non riescono a trovare un punto d’accordo e, nella discussione a distanza, interviene anche Marcello Cirillo che si è guadagnato una querela da parte di Magalli ...