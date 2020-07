Marcello Cirillo a Magalli “Io ho detto la verità su tua madre e lo stesso episodio l’ha raccontato anche Guardì … Se hai il coraggio querela anche lui” (Di martedì 28 luglio 2020) Marcello Cirillo non si è fermato di fronte alla querela che gli ha sporto Giancarlo Magalli dopo che, a suo dire, Cirillo avrebbe raccontato un episodio falso sulla mamma di Magalli solo per farlo apparire difronte al grande pubblico cinico e cattivo. Ma Cirillo ha portato le prove che l’episodio da lui raccontato è accaduto veramente e che Magalli davvero ha preso in giro la mamma di fronte a tutta Italia. Non contento ha sottolineato che l’episodio da lui raccontato in precedenza l’aveva raccontato anche il regista de “I fatti vostri” Michele ... Leggi su baritalianews

