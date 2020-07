Marc Marquez, obiettivo Brno (Di martedì 28 luglio 2020) Marc Marquez ora ha una missione: rientrare a Brno. Il campione del mondo in carica si mette alle spalle le due, difficili settimane di Jerez e prepara il ritorno in Repubblica Ceca tra due settimane. Con 11 GP ancora da fare, e due zeri che pesano come un macigno, il “Cabronsito” si trova ad affrontare una vera e propria impresa. Marc Marquez, dalla disfatta di Jerez alla missione Brno Le prime due gare del 2020 per Marc sono state un calvario. Nella prima della stagione, il GP di Spagna, ha commesso un errore che si è tradotto in una rimonta spettacolare. Poi, alla curva 4, un highside lo spedisce a terra, con la ruota della Honda che gli rompe un braccio. La diagnosi è impietosa: frattura scomposta dell’omero del braccio ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : ??Marc Marquez, su Instagram foto e video della frattura al braccio ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ? ULTIM’ORA MOTOGP ? Frattura all’omero per Marc Marquez: lo spagnolo operato martedì a Barcellona #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Paolo Simoncelli: 'Marquez mi ha emozionato, ha lo stesso carattere di mio figlio Marco' #SkyMotori #SkyMotoGP… - infoitsport : MotoGP. Marc Marquez pubblica su Instagram le radiografie dell'omero: “Ricomincio con grande energia” - UgoBaroni : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Marc Marquez mostra i 12 chiodi dell'omero fratturato -