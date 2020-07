Mara Venier, insulti alla fan che la critica: “Orgogliosa dei miei anni!” (Di martedì 28 luglio 2020) Momento di fuoco per Mara Venier su Instagram: in un post condiviso dall’account Trash Italiano, che la vede camminare dopo l’incidente, la conduttrice se l’è presa con un utente dopo quelli che lei ha ricevuto come insulti. Nello scambio, la Venier non ha lesinato insulti e ha invitato quella stessa “fan” ad andarsene proprio a quel paese. Il video dopo l’incidente di Mara Venier La storica conduttrice e volto di Domenica In, Mara Venier, è conosciuta come “la Zia degli italiani”. E, si sa, le zie possono essere tra quei parenti senza peli sulla lingua, pronte a criticare o a rispondere per le rime ad ogni mezza cosa sbagliata che sentono. Non solo ... Leggi su thesocialpost

