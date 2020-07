Mara Venier come sta? Aggiornamenti sulla sua frattura (Di martedì 28 luglio 2020) Questo articolo . Mara Venier ha riportato una brutta frattura al piede che l’ha costretta al riposo per svariate settimane: come sta oggi? Il marito riprende i primi passi. Mara Venier e la sua frattura hanno fatto preoccupare tutti: proprio alla fine di maggio la conduttrice è stata vittima di una brutta caduta per le scale, proprio mentre … Leggi su youmovies

chapmns : vi ripeto le blackpink potrebbero collaborare anche con mara venier poco mi importaaaa basta che non sia con un uom… - zazoomblog : Mara Venier emozionata e felice: “Dopo due mesi posso tornare a farlo” - #Venier #emozionata #felice: #“Dopo… - Lotus3Patrizia : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 10 (2015): l’iconico spoiler di Mara Venier - Trash28797634 : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 10 (2015): l’iconico spoiler di Mara Venier - zazoomblog : Mara Venier emozionata e felice: “Dopo due mesi posso tornare a farlo” - #Venier #emozionata #felice: #“Dopo -