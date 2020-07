Malore per Giulia De Lellis, lei si sfoga sui social: “Un male inspiegabile…” (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) L’influencer Giulia De Lellis è stata colta da un Malore. Questi sono stati giorni un po’ turbolenti per la ragazza, sta di fatto che ha dato luogo anche ad uno sfogo sui social per chiarire cosa le stia succedendo. Come se non bastasse, però, ad appesantire ulteriormente la situazione ci ha pensato anche un problema di salute che l’ha costretta a letto per un po’ di tempo. La protagonista ha spiegato tutto all’interno delle recenti Instagram Stories. Giulia parla del Malore Solo l’altro ieri Giulia De Lellis si sfogava con i fan in merito ad una situazione familiare che la sta turando parecchio e subito dopo ha avuto un Malore. L’influencer ha detto di essere ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Malore per Soccorso per un malore: è positivo Il Resto del Carlino Malore per una ragazza al largo di Cava D’Aliga e finita in ospedale

E’ stata trasportata in ambulanza per accertamenti una ragazza minorenne che si era sentita male lunedì pomeriggio mentre faceva il bagno al largo della spiaggia di Cava d’Aliga. Era stato un automobi ...

Monreale, perde il controllo per un malore, si schianta con al muro con l’auto

MONREALE, 28 luglio – Per cause che devono essere accertate, un incidente si è verificato oggi, intorno alle 13,45, lungo la via Regione Siciliana, poco dopo l’ingresso della Casa del Sorriso. Un auto ...

E' stata trasportata in ambulanza per accertamenti una ragazza minorenne che si era sentita male lunedì pomeriggio mentre faceva il bagno al largo della spiaggia di Cava d'Aliga. Era stato un automobi ...