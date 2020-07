Malinovskiy-Gomez trascinano l'Atalanta: al Parma non basta Kulusevski (Di martedì 28 luglio 2020) L'Atalanta non molla l'obiettivo secondo posto e con la vittoria in rimonta per 2-1 a Parma avrà quantomeno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto con l'Inter di sabato prossimo. Le reti di Malinovskiy e Gomez nel secondo tempo, consentono ai nerazzurri orobici ribaltano l'iniziale vantaggio ducale firmato dall'ex Kulusevski. Una bella partita, giocata a ritmi elevati nonostante il caldo afoso. Nel primo tempo meglio i ragazzi di D'Aversa, meritatamente avanti con il decimo gol stagionale del talento svedese già della Juventus. Nel secondo tempo, l'Atalanta fa valere la lunghezza della propria rosa in occasione dell'1-1 di Malinovskiy. Ottavo gol per il trequartista ucraino. Nel finale ... Leggi su liberoquotidiano

Pall_Gonfiato : #SerieA, l'Atalanta ribalta il #Parma nella ripresa: al #Tardini termina 1-2 - AleSalvi12 : RT @gippu1: Intanto siamo arrivati a DIECI rigoristi diversi: Paloschi, Gomez, Cristante, De Roon, Caldara, Ilicic, Zapata, Barrow, Muriel… - gippu1 : Intanto siamo arrivati a DIECI rigoristi diversi: Paloschi, Gomez, Cristante, De Roon, Caldara, Ilicic, Zapata, Bar… -