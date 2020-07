Malandrino: il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia (Di martedì 28 luglio 2020) Malandrino è il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia, che anticipa l’attesissimo album di inediti “17”. Si tratta del primo progetto insieme, in uscita a settembre Malandrino, in radio dal 24 luglio, è disponibile anche in streaming e digitale. Si tratta del nuovo singolo di Emis Killa con il collega rapper Jake La Furia. Il pezzo fa parte di un novità discografica, in arrivo a settembre. Nonostante la profonda amicizia che lega i due artisti, Malandrino rappresenta la prima occasione di album condiviso. Il brano anticipa “17”, un progetto che a tutti gli effetti celebra il ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Malandrino nuovo Malandrino: il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia ZON.it I nuovi dischi dell’autunno 2020 dopo la battuta d’arresto per il covid-19

Milano. Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla normalità l’ambiente musicale e discografico italiano dopo il lockdown per il covid-19 e c’è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da fin ...

