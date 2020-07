Maglie: “barconi Covid ma Lamorgese feroce solo coi bagnanti italiani” (Di martedì 28 luglio 2020) Maria Giovanna Maglie scrive su twitter e accusa il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: feroce con i bagnanti ma non così con gli immigrati. La saggista e opinionista Maria Giovanna Maglie, fedele amica di Salvini, non le manda certo a dire, e su twitter si scaglia contro il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “feroce solo coi bagnanti italiani, vero?” In questi giorni, le emergenze immigrazione e coronavirus si combinano in modo preoccupante. Uno degli ultimi capitoli della vicenda, la fuga di molti clandestini dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Un centinaio in fuga. E quanto accaduto viene commentato da Maria Giovanna Maglie su ... Leggi su chenews

samdcarta : Coronavirus, Maglie: “La seconda ondata arriverà coi barconi” - 1962EisRialto : @StaseraItalia @mgmaglie Benissimo Maglie ma Ricci incalza e dice che non c entrano i barconi , bella forza ,è uno… - Giusy64155137 : RT @GiancarloDeRisi: M.Giovanna Maglie contro tutti: “La seconda ondata del Covid arriverà coi barconi. Sono i migranti che portano il viru… -

