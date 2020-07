Magalli querela Cirillo, che replica: "Se hai le palle, querela anche Guardì!" (Di martedì 28 luglio 2020) Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo continuano a litigare via social (ma telefonarvi, no?). Nelle ultime ore il musicista ha replicato al conduttore che su Facebook aveva annunciato di averlo querelato. Andiamo con ordine. Tutto nasce dal post di Magalli contro Adriana Volpe per gli ascolti di Ogni mattina, per il quale Cirillo prese le difese della collega. Alcuni giorni fa il conduttore di I Fatti vostri aveva spiegato di aver scelto di portare in tribunale Marcello perché - con riferimento all'intervista rilasciata a Nuovo - "non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali". Poi aveva argomentato così:A parte che sono cattivo ha scritto che ho ... Leggi su blogo

