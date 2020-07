Magalli-Cirillo, lo scontro non si placa: interviene anche Adriana Volpe (Di martedì 28 luglio 2020) Non accenna a placarsi la lite tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. I due, che hanno lavorato insieme nel programma di Rai Uno I Fatti Vostri, continuano a lanciarsi frecciatine e reciproche accuse. Nei giorni scorsi, inoltre, il conduttore ha annunciato di voler querelare il cantante. Quest’ultimo, per difendersi, ha pubblicato un lungo post di sfogo sul suo profilo Instagram. E, a dargli man forte, è intervenuta anche Adriana Volpe. Un botta e risposta, quello tra Magalli e Cirillo, quindi, che sembra continuare senza la possibilità di trovare un punto d’incontro. Marcello, infatti, ha preso le difese della collega e amica Adriana Volpe, con la quale ha partecipato anche ... Leggi su dilei

