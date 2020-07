MafiaCity, quando la politica ne ha bisogno i videogiochi sono sempre lì (Di martedì 28 luglio 2020) La ragazzina in tenuta da scolaretta giapponese, il tipico stereotipo mafioso italianoQuant’era che non sentivamo l’espressione “corrompere le nuove generazioni”? sempre troppo poco probabilmente. È arrivato il deputato del PD Carmelo Miceli a usarla di nuovo, in un post su Facebook nel quale promette un’interrogazione parlamentare, riguardo un videogioco, MafiaCity di YottaGames. Il ritornello lo conosciamo tutti e lo possiamo cantare insieme, è un mash-up tra solita, antica e tradizionale condanna dei videogame che corrompono e un’altra litania altrettanto nota e popolare da noi, quella in difesa della cultura italiana contro lo stereotipo mafioso che all’estero ci affibbiano. È un combinato micidiale di due diverse indignazioni popolari unite in unico post che ha già fatto il suo ... Leggi su wired

